Des conteneurs scolaires pour la Turquie

La fondation des Solidarités pense à faire fabriquer des conteneurs scolaires pour l’accueil provisoire des enfants. "La classe, c’est ce qui peut et doit les aider à une saine résilience après ce qu’ils ont vécu, rapporte l’échevin. C’est ce que nous voulons leur offrir: un lieu pour échapper quelques heures à l’horreur du quotidien. Certains ont perdu leurs foyers, ils n’ont plus de chambre à eux, d’intimité familiale. Ils n’ont plus d’école: les conteneurs vont leur permettre de se retrouver, de parler, de déposer une partie de leurs souffrances. Cela va les aider à aller mieux, à apaiser leurs douleurs intérieures. C’est la contribution que nous voulons apporter aux populations sinistrées. Des contacts préliminaires ont été pris en ce sens sur place. Nous allons également réfléchir au parrainage d’orphelins. L’intention, c’est de leur offrir une bulle de protection."