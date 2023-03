Charleroi: un homme violent, mais pas un violeur

Le 8 juillet 2020, Lucia (prénom d’emprunt) mère des deux enfants et ex-compagne de Serkan, appelle la police et dénonce son attitude violente. "Il est rentré alcoolisé du magasin avec sa fille. Il a d’abord crié des menaces dans la rue avant de mettre un coup de boule au nez et de frapper la victime", dira le parquet en mentionnant les propos tenus par Lucia. Lors de la même scène, les deux enfants de 2 et 4 ans reçoivent aussi des gifles, admettra le paternel.