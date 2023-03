Charleroi: 69 boulettes de cocaïne et d'héroïne retrouvées sur un individu

Interpellé en flagrant délit, Amine vient de vendre trois boulettes d’héroïne pour 30 euros. Le garçon ne conteste pas être devenu un dealer de rue depuis maintenant deux ans. Il détient sur lui 69 boulettes d’héroïne et de cocaïne. La marchandise a été acquise la veille avenue de Waterloo, à la ville haute.

Sans antécédent judiciaire, Amine ne conteste pas non plus être en séjour illégal sur le territoire et avoir frauduleusement travaillé sans passer par la case obligatoire d’une inscription à la BCE (Banque-Carrefour des Entreprises).

Une peine sévère est requise par le parquet. À la défense, on espère obtenir une chance via un sursis simple. Jugement dans trois semaines.