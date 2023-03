Violence conjugale à Charleroi: des coups portés dans la voiture

"Pas dans mes principes de frapper une femme"

Le prévenu, qui comptabilise au total 37 mentions sur son casier judiciaire principalement pour des infractions de roulage, a comparu ce mardi matin devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Le parquet lui reproche une scène de violence ayant eu lieu le 5 novembre 2021 sur sa compagne. Lors d’une dispute dans la voiture conduite par la victime, Othman lui aurait porté des coups. "Ce n’est pas dans mes principes et mes valeurs de frapper une femme, que ce soit la mienne ou une autre. Je ne suis pas quelqu’un de violent", affirme celui qui confirme bien avoir retiré les clés du contact, alors que la voiture était à l’arrêt à un carrefour.

Pour le substitut Signor, hormis la scène de coups et blessures, Othman a bel et bien tenté de stopper à plusieurs reprises le véhicule alors qu’il circulait. Ce qu’on appelle dans le jargon judiciaire une entrave méchante à la circulation. "Elle commençait à devenir agressive et sa conduite devenait dangereuse. J’ai pris les clés, je suis sorti de la voiture et je l’ai saisie aux bras pour la prendre et l’installer à la place passagère. Si elle présentait des bleus aux bras, c’est parce que je la tenais tout au long du trajet pour éviter qu’elle ne saute de la voiture en marche", se défend le prévenu qui assure sa défense sans avocat.

Une peine de 18 mois de prison est requise par le parquet, loin d’être convaincu par les dires d’Othman.

Ce dernier espère plutôt un sursis probatoire, jurant être prêt à tout pour démontrer qu’il est loin d’être violent. Jugement dans un mois.