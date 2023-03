Fini le parking gratuit derrière la gare Charleroi-Central

Depuis ce matin, soit plus tôt que prévu (le 15 mars), le parking de 300 à 500 places, gratuit et sauvage, dit "de la Villette", derrière la gare de Charleroi-Central (ex-Sud) est inaccessible. Il est définitivement fermé pour aménager des bretelles d’accès à la A503 qui passe au-dessus des rails. Le PTB s’est rendu aux aurores derrière la gare pour lancer une "enquête d’opinion" en demandant aux passants ce qu’ils pensaient de la fermeture. "On remarque qu’une grande partie va chercher une alternative gratuite, indique Pauline Boninsegna, cheffe de groupe au conseil communal. Ce n’est pas l’alternative proposée par la SNCB (un parking payant juste à côté, à 360 €/an) ni par la Ville (un abonnement pour se garer en rue existe à 120 €/an avec des limites de temps). Les usagers vont plutôt préférer se garer plus loin, là où c’est gratuit, soit partir d’une autre gare où les abords ne sont pas payants." Une autre grande partie opte pour l’option "parking SNCB", par dépit. Mais, plus interpellant, d’après les avis récoltés sur la matinée, une personne sur cinq annonce qu’avec la disparition du parking, elle préférera aller en voiture au boulot plutôt que se garer à Charleroi.