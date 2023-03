Vers la création de 15 logements inclusifs à Charleroi

À l’initiative de la vice-première en charge de l’Action sociale, Christie Morreale, la Wallonie a validé le lancement d’un appel à projets d’un montant de près de 41 millions€ visant à créer sur le territoire neuf pôles d’habitats totalisant chacun 15 logements inclusifs, soit 135 au total ! Elle vient de donner son feu vert au financement de 105 de ces biens, soit les sept premiers pôles.

Des opérateurs ont été désignés pour gérer ces projets. Parmi eux, l’ASBL Repos Joie Santé et Solidarité, dans l’arrondissement de Charleroi. Filiale immobilière des mutualités socialistes Solidaris, en charge de la gestion de son patrimoine (elle s’est notamment occupée du désamiantage de son futur siège au boulevard Tirou, à l’ancienne banque BNP Paribas Fortis), l’association va accompagner la construction et l’équipement des logements prévus à Charleroi, à hauteur de 3 766 000 €. Ces logements bénéficieront des dernières technologies permettant aux personnes en perte d’autonomie de vivre en toute sérénité. Une personne référente d’aide et de soutien sera désignée pour chaque projet d’habitat afin de veiller au bien-être des occupants.

Deux autres pôles de logements sont prévus en Hainaut: l’un à Mouscron et l’autre à Ghlin. La création de logements solidaires et inclusifs représente un investissement inédit en Wallonie.