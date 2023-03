Charleroi: "tolérance zéro" pour les dépôts clandestins et les poubelles sorties trop tôt

Afin de lutter contre les dépôts sauvages et les sorties de poubelles hors des périodes autorisées, la Ville de Charleroi a décidé de durcir le ton. Pour ce faire, s’est mise en place une collaboration entre différents services: les agents constatateurs, la police de Charleroi et les agents de Tibi. "Avant, les services faisaient de la prévention et sensibilisaient les gens, et d’autres services faisaient de la répression. Cela manquait un peu de coordination c’est pour cela qu’il a été mis sur pied un comité de pilotage", explique Cédric Nemeghaire, coordinateur de la cellule "gardiens de la paix incivilités". Ce comité est composé d’un représentant du cabinet du bourgmestre, d’un représentant de l’échevin de la propreté, de représentants de la direction générale, de représentants de la police et également de Tibi. Cette structure a pour avantage d’avoir une vision globale des actions déjà entreprises et celles encore à entreprendre.