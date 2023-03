Charleroi: il vole une Ford Fiesta pour aller rechercher sa fille

Condamné par défaut à un an de prison, Qasim a formé opposition au jugement. Connu depuis 1999 pour de multiples vols, l’opposant a récidivé une nouvelle fois en juillet 2020. Alors que Qasim passait devant un café marcinellois, en compagnie de sa sœur, ce dernier a remarqué la présence d’une Ford Fiesta. Et surprise, les clés du véhicule se trouvaient sur le contact. L’occasion fait le larron. "J’ai alors raccompagné ma sœur chez elle et ensuite je suis revenu sur place, je suis monté dans le véhicule et je suis reparti avec jusqu’à Bruxelles", explique l’opposant.