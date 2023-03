Les pompiers interviennent pour un feu de cheminée à Montignies-sur-Sambre

Ce vendredi en début de soirée, aux alentours de 18 heures, les pompiers de la caserne de Marcinelle sont intervenus à Montignies-sur-Sambre. On leur signalait un feu de cheminée dans une habitation rue de la Fraternité Montagnarde. Les pompiers ont pu rapidement intervenir, à l'aide de la grande échelle, pour éteindre l'incendie et déployer quelques jets de "mitraillettes" dans la cheminée. Tout danger est écarté et il n'y a, nous dit-on, aucun dégât à l'habitation elle-même. Constat: police locale de Charleroi.