Le quartier de la Docherie, retour sur un déclin

La Docherie à Marchienne-au-Pont, c’est l’une des sections les plus pauvres de l’entité de Charleroi. Un revenu par habitant en dessous de la moyenne, un taux d’emploi plombé par un chômage endémique: la situation socio-économique s’est dégradée avec le déclin de l’industrie lourde. C’est en 1840 que le hameau voit le jour: la présence de cayats, des puits de mine à ciel ouvert, va en favoriser l’essor. Métallurgie, verrerie: la Docherie alimente en charbon les grandes entreprises. En peu de temps, sa population va littéralement exploser pour atteindre les 6000 habitants à la fin du 19e siècle. Dans les golden seventies, ce quartier de Marchienne goûte aux fruits de la prospérité industrielle et du plein-emploi. Le commerce y est florissant. À l’époque, la Docherie doit compter une dizaine de boucheries, des magasins de détail et plus de vingt cafés, selon le conseiller communal Maxime Felon qui réside dans cette section de Charleroi. Carole qui y a grandi confirme. "Mon grand-père exploitait un salon de coiffure à deux pas de ma librairie" , rapporte-t-elle. C’était un vrai pôle commercial. En fait, de nombreux Dochards ont ouvert un magasin au rez de leur habitation. Ces activités vont s’éteindre avec leur départ à la pension. "Jusqu’à l’année passée, nous étions encore deux libraires , rappelle Carole. L’autre a déposé le bilan, je suis désormais la dernière." Des boulangeries et des commerces d’alimentation subsistent. Certains ont été créés récemment. Mais les lieux de rencontre manquent. Les principaux sont d’une part le restaurant de quartier Jean Ester, mis en place par le CPAS. Lieu de formation et d’apprentissage à l’emploi, il propose en semaine un menu complet à 5 euros. L’autre institution de référence, c’est l’association saint Vincent de Paul qui distribue des vivres et propose des vêtements aux familles en précarité. Elle a accompagné plus de 1200 bénéficiaires l’an dernier.