Charleroi: retour du concours Hip-Hop A6000 à l'Eden, ces 18 et 19 mars

L’attachement du Centre culturel du Pays de Charleroi pour les pratiques artistiques urbaines n’est plus à démontrer. Mais la semaine prochaine le rappellera de manière éclatante avec le Hip-Hop A6000. Le rendez-vous va vivre sa neuvième édition, ces samedi 18 et dimanche 19 mars. Ce week-end va vibrer en plein cœur des traditions mais aussi de la modernité du hip-hop, principalement par le biais de la danse. Comme toujours, Hip-Hop A6000 proposera à la fois des moments de partage, avec des ateliers, des workshops, des party-times, mais aussi des créneaux dédiés à la pure compétition: il s’agit aussi, certains diront même surtout, du championnat officiel de danse hip-hop du Pays de Charleroi. Les battles, en solo, en duo, en crew, vont s’enchaîner, jusqu’à ce que les meilleures et meilleurs du genre soient couronnés pour cette année 2023.