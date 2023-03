Charleroi: grande journée médiévale pour petits et grands, sur la place Verte, ce 25 mars

L’équipe de l’ASBL planche sur ces Médiévales depuis la toute fin de l’année passée. Cette fois, tout est défini: il y aura un grand village médiéval, avec la présence d’artisans d’art à l’ancienne, un forgeron en pleine activité, des démonstrations de combats à l’arme blanche et en armure. "Nous avons aussi programmé beaucoup d’animations pour les enfants et de nombreux spectacles pour toute la famille, car ce sont les familles que nous voulons toucher et combler avant tout". Acrobaties avec tissu aérien, jongleurs de rue, cracheurs de feu, il ne manquera pour ainsi dire de rien pour assurer à toutes et tous une journée amusante, dans une ambiance inédite pour le centre-ville carolorégien.

Cette première édition, d’autant plus, aura aussi valeur de test. Hélène Malnoury l’avoue: "Si la sauce prend, que les partenaires y trouvent leur compte et que le public est content, oui, ces Médiévales pourraient devenir un rendez-vous récurrent, chaque mois de mars".

Tout comme Les Fantaisies, le moment mis sur pied par "Charleroi centre-ville" consacré aux arts de la rue, l’est déjà devenu: la prochaine édition aura lieu, elle, ce 29 avril 2023, sur la place Verte, la place Buisset et dans les rues qui les relient.