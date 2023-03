Au Quai 10: Ailleurs si j'y suis, en avant-première, en présence du réalisateur François Pirot, ce lundi 13 mars

Le Quai 10 poursuit son calendrier, émaillé de bons moments à ne pas manquer et, notamment, de films en avant-première, rehaussés de la présence de leurs réalisateurs et réalisatrices. Ce sera le cas une nouvelle fois, ce lundi 13 mars, à 20 heures: le centre de l’image recevra François Pirot et ce dernier présentera son long-métrage Ailleurs si j’y suis , avec Jérémie Renier dans le rôle principal. En quelques mots, cette comédie et fable actuelle sur la pression du travail et des obligations, voit Mathieu, sur un coup de tête, quitter son domicile pour s’enfoncer dans la forêt qui avoisine sa maison. Il décide d’y vivre, forçant aussi ses proches à s’interroger sur leurs propres attentes dans la vie. Réservations via www.quai10.be .