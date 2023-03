Travail au noir, prestations non payées: le patron d'un café de Charleroi définitivement condamné

Le prévenu engageait du personnel à la journée et très souvent, il ne déclarait rien, effaçant même le contrat signé le matin même. Zak L. profitait de la situation de détresse de décrochés sociaux qui émargeaient souvent au CPAS. Et, à de nombreuses reprises, il n’a pas payé son personnel. Il a gardé plusieurs fois quelques employés pendant quelques jours mais il ne les déclarait pas à l’ONSS. Selon la cour d’appel de Mons, il a ainsi éludé le paiement de près de 250 000€ au préjudice de l’ONSS. Il s’agit d’une escroquerie en parfaite conscience.

Les enquêteurs ont pu rendre des rapports particulièrement précis, parce qu’ils avaient été saisis par plusieurs CPAS qui avaient surpris des "clients" à travailler au Silver Café à Lodelinsart. Ainsi, la police a pu procéder aux placements de plusieurs caméras qui ont filmé l’arrivée et le départ d’employés du troquet. Un dossier photographique a ainsi été constitué et les preuves ont donc été réunies à suffisance. Par ailleurs, les informations recueillies dans l’ordinateur du patron incontestable du Silver Café ont été analysées et confrontées avec une réalité confondante: Zak L. fraudait systématiquement. Comme devant les cours et tribunaux, Me Michaël Donatangelo a tenté de limiter la casse, avec un succès relatif puisque l’arrêt de la cour d’appel de Mons a considérablement allégé le dispositif ? Mais Me Donatangelo voulait encore obtenir d’autres rabais. La haute Cour ne l’a pas suivi. Les peines sont définitives.