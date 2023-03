Charleroi: elles bravent le froid pour défendre leurs droits

"capitalisme patriarcal"

"Cette journée de mobilisation est l’occasion de rappeler à quel point le corps des femmes traduit les dégâts occasionnés par le patriarcats, et comment celui-ci conditionne nos chairs à nous taire, à courber l’échine, ou encore comment il nous dicte ce qui convient ou ne convient pas. Le corps est un objet politique. Il est façonné, modelé, scruté, jugé, vendu, mis à disposition, dans le cadre d’un système socio-économique et modèle culturel qui produisent des normes et des diktas dont il est bien de se défaire.

Ce système, c’est le capitalisme patriarcal. Dans ce système, le corps, dans tous les domaines de la vie, devient un objet qui peut être soumis à l’épreuve, à la violence et aux multiples injonctions jusqu’à ce que les femmes en soient littéralement dépossédées.

Le 8 mars est le moment où les associations se retrouvent pour se soutenir et trouver l’énergie pour combattre toute l’année," explique Margaux Joachim de la plateforme Les Femmes de Mars.

La marche a été le point d’orgue d’une journée de réflexion et d’actions.