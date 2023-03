Charleroi: son bracelet électronique ne l’empêche pas de mettre une rouste à son ex, "qui fait tout pour lui créer des problèmes"

Un peu forcé à rester cloîtré à son domicile à la suite d’une surveillance sous bracelet électronique, Jérôme a reçu une visite inattendue le 30 mars 2021. Celle de son ex-compagne. Furieuse de ne pas avoir la moindre nouvelle de sa fille, elle est arrivée au domicile de son ex et papa de son enfant. "Elle est entrée dans le jardin et s’en est prise aux enfants présents dans le jardin. Elle m’a poussée et on s’est échangé des coups", explique le prévenu au juge Davio.