Des nouvelles entrées/sorties de l’A503 vers la gare Charleroi Central

Sur l’A503, du R9 au R3 (vers Marcinelle), il sera possible de sortir pour, directement, arriver au pied de la gare. Et il sera possible aussi de se réengager, vers Marcinelle - chose impossible aujourd’hui - en s’insérant par la gauche sur l’A503.

Dans l’autre sens, du R3 au R9 (vers Charleroi), il sera possible de sortir au même niveau pour rejoindre l’arrière de la gare. La bretelle d’accès pour se réengager sera, elle, retravaillée pour être accessible depuis ce rond-point principal. Une nouvelle rue, qui traversera ce qui est aujourd’hui le parking (sauvage) de la Villette, permettra de relier la rue de la Villette et l’arrière de la gare, avec des dépose-minute. Enfin, le rond-point servira aussi d’accès au parking de la SNCB, accessible aux abonnés.

Par la même occasion, la passerelle Hoyas, qui permet de couper à travers l’A503 à pied ou à vélo, et de relier la rue du Cherbois au quartier de la Belle-Vue, sera rénovée. Une fois fini, le tout devrait être assez vert, avec une prévision de 1 400 plants et arbres, ainsi que l’engazonnement de 26 000 m² aujourd’hui bétonnés.

"Tout cela permettra un meilleur accès au centre-ville et à la gare, tout en supprimant la circulation intempestive dans tous les quartiers alentour", souligne le ministre Philippe Henry (Ecolo), qui débloque les fonds. "La gare accueille 10 000 voyageurs par jour, et 20% du trafic qui rentre dans Charleroi vient de l’A503. Ces nouveaux aménagements vont permettre de pacifier la circulation au centre-ville et dans les quartiers autour de la Villette", ajoute Xavier Desgain, échevin de la Mobilité à Charleroi.

Le chantier devrait coûter 6,5 millions€ (5 346 000€ HTVA) et être terminé pour avril 2024. La durée prévue est de 450 jours calendrier. C’est l’entreprise Colas qui exécutera les plans du bureau d’études Arcadis, pour le compte du SPW Mobilité & Infrastructure et de la Sofico.

L’A503 sur une seule bande durant une partie du chantier

Pour les besoins du chantier, plusieurs rues derrière la gare seront fermées: les rues Janson (ex-Tombelle) et Leroy devront être coupées à la circulation. Des déviations seront mises en place via la rue de la Villette et l’avenue Paul Pastur. "Elles seront rouvertes dès que possible", précise le bureau d’études.

Durant maximum une cinquantaine de jours (sur les 450 prévus), "vers la fin du chantier plutôt", l’A503 pourra être mise à une seule bande de circulation, pour raccorder les nouvelles bretelles, aussi bien dans un sens que dans l’autre. Le chantier commence le 15 mars.