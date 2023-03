Statue de Gaston : la tête volée a été retrouvée dans une prairie !

La police locale de Charleroi confirme que la tête arrachée a pu être récupérée “cette nuit vers minuit dans une prairie de l’entité d’Ham-sur-Heure-Nalinnes”, à 10 km au sud de Charleroi. C’est la police locale Germinalt, active sur la zone, qui est intervenue. “La tête sera restituée dans les prochains jours à la Ville de Charleroi”, nous précise-t-on.

La police signale également avoir des informations quant au (x) suspect(s) mais ne souhaite pas en dire davantage pour l’instant. On le sait, la Ville de Charleroi avait annoncé qu’elle déposerait plainte contre X, peu après le vol : la précédente dégradation de la statue, survenue quelques jours à peine après son installation en septembre 2021, avait coûté 16 300 € à la collectivité. “On ne peut pas laisser passer ça”, nous avait-on dit du côté des autorités communales vendredi, plutôt en colère après ce nouvel acte incivique qui vient toucher tous les amoureux du 9e art et celles et ceux qui veulent voir leur ville évoluer dans le bon sens.