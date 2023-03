Charleroi: de nouvelles certifications pour les hôpitaux de l'ISPPC

Deux de ces certifications sont des renouvellements et les deux autres sont des nouvelles reconnaissances.

Un renouvellement de certification pour trois ans a été accordé au Trauma Center en charge des polytraumatisés, comme les accidentés de la route ou les blessés par balle. La reconnaissance de ce centre est une réponse de taille lorsque l’on sait que le traumatisme grave est la première cause de mortalité chez les moins de 40 ans. L’importance de centre de prise en charge a été accrue par la construction d’un héliport permettant d’accueillir des personnes de plus loin et plus rapidement.

Un autre renouvellement de certification a été accordé au centre de chirurgie bariatrique à destination des personnes souffrant d’obésité. Outre les interventions chirurgicales, c’est toute la prise en charge et la réhabilitation des patients afin de les remettre sur pied qui est saluée par la certification. La disposition prévoit également des mesures spécifiques de prise en charge d’urgence en cas de complications.

Deux nouvelles certifications

Une toute première certification hors France a été accordée au Centre d’acquisition de compétences et de training par utilisation de la simulation (CACTUS) par la Haute autorité de santé. Sur trois niveaux possibles, le Centre accède au 2e niveau.

Concrètement, le CACTUS est équipé de quatre mannequins de haute technologie qui reproduisent des situations réelles et permettent au personnel de se former ou d’apprendre des nouvelles techniques. L’ensemble du dispositif est certes un plus pour le personnel hospitalier, mais également pour assurer des formations certifiées ouvertes à l’extérieur notamment pour les étudiants et les médecins généralistes.

Le centre cardiologique a été sélectionné par la firme Terumo comme centre d’excellence européen pour le traitement des bifurcations coronaires. Dernièrement, une vingtaine de médecins belges et étrangers ont assisté en direct à une première intervention réalisée à Rome. Ce même jour durant l’après-midi, le Dr Ben Yedder et le Dr Aminian ont effectué à leur tour une opération chirurgicale retransmise en live à Rome par le biais de plusieurs caméras.