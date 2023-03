Province de Hainaut: le gouverneur Tommy Leclercq est en poste depuis une décennie

Dix ans plus tard presque jour pour jour, celui qui est devenu le vice-doyen des cinq gouverneurs wallons (après son collègue namurois Denis Mathen) parle avec gourmandise et expérience de son mandat.

Tommy Leclercq, comment définir votre fonction ?

Vaste et complexe question ! Pour faire simple, je vais dire que je suis un commissaire de gouvernement représentant à la fois les intérêts de l’État fédéral et des entités fédérées, avec une implication dans l’administration de la province. Mes missions s’articulent sur deux axes: d’une part, le régalien, qui touche au maintien de l’ordre et à la sécurité publique et, d’autre part, l’attractivité du territoire et de l’image du Hainaut. Facilitateur de contacts, coordinateur des services de secours en cas de catastrophe, gardien du respect de l’exécution et de l’application des lois, je suis aussi en charge de l’accueil des membres de la famille royale, des délégations étrangères et ambassadeurs sur le sol hennuyer…

Quelle est la journée type d’un gouverneur ?

Il n’y a pas de journée type. On est gouverneur 24 heures sur 24 car les catastrophes n’arrivent pas toujours dans les heures de bureau (rires). Il y a des rencontres récurrentes avec les corps constitués (justice, défense, culte, diplomatie, autorités administratives, etc.), des obligations liées à mon statut comme la participation aux collèges et conseils provinciaux, il y a des devoirs protocolaires et il y a des crises, des événements imprévisibles auxquels il faut faire face en prenant les bonnes décisions.

Vous l’avez fait ?

J’ai toujours cherché à privilégier l’intérêt général. Dès mon entrée en fonction, il a fallu gérer les blocages de routiers opposés à l’entrée en vigueur de la redevance kilométrique. Puis il y a eu les gilets jaunes, les attentats terroristes, le Brexit, les inondations, le covid-19 sur fond de crise sociale, économique et énergétique. J’ai pris des mesures parfois difficiles, qui m’étaient souvent imposées par les positions des pouvoirs supérieurs.

Avez-vous des exemples en tête ?

La première journée de confinement a été parmi les pires de mes dix ans de mandat. Et quand j’ai ordonné la fermeture des buvettes et des salles de sport pour contenir la pandémie, vous n’imaginez pas quel désarroi, quelle pression j’ai dû affronter.

Il y a eu de bons moments aussi ?

Oui, plein ! J’ai reçu les princes d’Angleterre, accueilli le Roi Philippe et la Reine Mathilde, participé à des dîners avec des chefs d’État. Toutes les rencontres vous enrichissent. Certaines peuvent vous transformer.