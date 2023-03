Le Gouverneur de la Province de Hainaut revient sur sa cérémonie d'investiture, à Charleroi, il y a dix ans

Politisé, Tommy Leclercq qui a passé la première moitié de sa vie professionnelle dans des cabinets ministériels du PS ? Il se défend d’incarner un courant de pensée. "Pour rentrer dans le costume de gouverneur, j’ai renoncé à ma carte du PS, à ma participation aux congrès et grands-messes du parti, rétorque-t-il. J’ai aussi supprimé tout mon historique sur Facebook pour rencontrer l’obligation de neutralité qu’exige le poste. Mais pour vous prendre au mot, je ne suis pas apolitique, mais au contraire sur-politique, dans le sens où c’est sans distinction de couleur que je sers les représentants des pouvoirs qui m’ont investi." MR, cdH, CD&V et même NVA: ce ne sont pas des idéologies dont on pourrait le suspecter d’être proche. Mais il a travaillé loyalement avec leurs ministres.