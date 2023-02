Opération anti-drogue à Charleroi: 9 arrestations

Jeudi dernier, le 23 février, une nouvelle opération Dilru (pour "deal de rue") a été menée par la police locale de Charleroi. 19 policiers du peloton sécurisation et ordre public (PSO) et deux unités canines ont patrouillé le centre-ville, à des lieux où se déroulent habituellement des manèges étranges et des échanges douteux, d’après les informations policières.