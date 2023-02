Charleroi: le chef Chermanne cuisine chez vous

Un mois plus tard, c’est chose faite. Sur Facebook, Stéphane Chermanne a annoncé qu’il se déplacera désormais à domicile pour y proposer sa cuisine tant appréciée. Impossible pour lui de tourner le dos à une passion qui l’a gagné depuis près de 35 ans… S’il a pu, entretemps, retrouver du boulot stable dans un autre domaine, plusieurs demandes pour cuisiner chez des particuliers lui sont parvenues. "Cela m’a donné l’idée d’en faire une activité complémentaire." L’annonce de sa nouvelle activité, samedi, a fait mouche: les premiers rendez-vous sont déjà pris.

Au moins 8 personnes

Concrètement, le chef Chermanne continuera à proposer la cuisine bistronomique qui a fait son succès. On pourra lui demander ce qu’on souhaite, ou se laisser guider: "J’ai prévu une petite carte basique où tout sera modulable", précise-t-il. "Je pense que ce qu’on me demandera sera plus consensuel, avec aussi des demandes plus pointues." Rentabilité oblige, la formule est proposée pour 8 personnes au moins, et jusqu’à 14, ce qui correspond aux limites de capacité d’une cuisine de particuliers. "Le plus gros de la préparation sera fait en amont. Sur place, je dois pouvoir réchauffer et dresser les assiettes." Précision : "A priori, je demande 4 services au moins, pour 80 à 95 € par personne, hors vins. Mais on peut servir ses propres vins, moyennant un petit droit de bouchon."

Stéphane Chermanne servira ses premiers clients à la mi-avril. Avec enthousiasme. "Ça me plaît d’aller chez les gens, c’est différent d’un service traiteur. Et puis je suis plus libre de choisir le moment où je travaille, ce qui n’était pas le cas avec le restaurant où je travaillais 14 heures par jour, ce qui fut le cas dès que je suis entré dans le métier, à 18 ans. C’est la période Covid qui m’a fait réfléchir. Cette formule me permettra de profiter davantage de ma famille, d’être avec mon compagnon, de voir des amis."

Pas de retour à un restaurant classique en vue, donc. Mais le chef a néanmoins d’autres projets… aux fourneaux. "Je vais faire la cuisine à quatre mains avec des chefs qui ont un restaurant en commençant, mi-avril, par Le Bagù, de Steven Mirelli, à Thuin. Je compte aussi répondre à des demandes de restaurants éphémères."

Si la passion de Chermanne évolue, elle reste intacte…

"Les tables de Stéphane", 0497/46 11 81 ou Stephane.chermanne@hotmail.com