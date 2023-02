Charleroi: des travaux... après les travaux dans l'intra-ring

Ainsi que s’en explique le ministre wallon en charge des Infrastructures, Philippe Henry (Écolo), dans une réponse à la question écrite du député Nicolas Tzanetatos (MR), "il a été décidé de reporter ce chantier pour ne pas compliquer davantage la circulation en ville, déjà impactée par la rénovation urbaine. L’année 2023 sera mise à profit pour poursuivre l’étude de ce dossier et pour introduire le permis d’urbanisme. Une adjudication pourra ainsi être programmée avec un engagement budgétaire régional en 2024".

Repartir d’une page blanche

Selon l’échevin carolo de la Mobilité, Xavier Desgain (Écolo), le crédit affecté à ce projet risque d’être insuffisant pour un traitement complet de façade à façade: il n’y aurait que 900 000 €. "S’il y a des intentions, dont celle de favoriser les modes de déplacement doux, nous devons réfléchir à la meilleure manière d’équiper cet axe routier." La création d’une piste cyclable centrale avait été évoquée, avec la suppression d’emplacements de parking. "Nous voulons repartir d’une page blanche. Nous allons le faire en concertation avec le SPW (Service public de Wallonie) ."

Faut-il maintenir la circulation automobile dans la rue de la Montagne ou revenir à un piétonnier ? "Cette question fait partie de celles que nous allons étudier", poursuit Desgain. Qui fait état de la possibilité d’une mise à double sens d’un tronçon de la rue de Montigny, afin d’éviter aux usagers de devoir remonter la Montagne et effectuer un détour pour repartir vers Marcinelle et Couillet. Les arbres des boulevards Audent et de l’Yser seront-ils maintenus ? Rien n’est encore non plus décidé à ce propos.

D’abord l’axe Mayence

Enfin, dernier élément à prendre en considération: la nécessité de réparer d’urgence le boulevard Mayence afin de mettre le tunnel du ring R9 en contrebas à l’abri d’avaries. Selon Desgain, un travail de réétanchéisation s’impose, et cela doit se faire par l’extérieur. Comme on ne peut bloquer en même temps deux tronçons aussi importants que l’axe Audent-Yser et l’axe Mayence, ce dernier passera en priorité. Dans ce cas, la facture des travaux sera partagée entre la Ville, pour le réaménagement de surface, et le SPW pour le traitement du tunnel.