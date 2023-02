Charleroi: on en sait un peu plus sur le projet de musée de la BD

On le sait, Charleroi est une ville de la bande dessinée, avec la présence historique des éditions Dupuis mais aussi ses statues BD qui font la part belle au neuvième art: en se baladant au centre-ville, on peut croiser Gaston sur la place Verte, le Marsupilami au square Hiernaux, Spirou devant la salle des pas perdus de la gare Charleroi Central ou encore Boule et Bill à proximité du Stade du Pays de Charleroi. Le Lucky Luke qui trônait le long du parc Astrid et les Spirou et Fantasio qui occupaient le rond-point proche de la tour Bleue de police ont pris leur retraite ces derniers mois, mais les personnages devraient un jour refaire leur apparition, des discussions sont en cours entre la Ville de Charleroi et Dupuis pour moderniser les statues BD.

On peut aussi voir les emblématiques personnages qui ornent de nombreux autres endroits de la ville, notamment Robert La Frite ou les stations de métro Janson et Parc, pour ne citer que quelques exemples. L’inauguration du nouveau Musée des Beaux-Arts s’était aussi faite avec une exposition temporaire La Fabrique des Héros, autour de Dupuis, qui reste visible jusqu’au 30 juillet de cette année 2023.

C’est dans ce cadre qu’un musée de la Bande dessinée verra le jour. Trois plateaux de 600 m² ont été libérés dans le Palais des Beaux-Arts avec la fermeture de la médiathèque Point Culture et le déménagement du Musée des Beaux-Arts. La nouvelle directrice du PBA, Marie Noble, prendra ses fonctions à la mi-mars 2023 et en connaît un rayon sur les BD: elle a été commissaire de la Foire du Livre et a créé le Picture Festival. "Il lui reviendra d’articuler concrètement la démarche, précise le bourgmestre. L’ambition générale est de proposer trois approches: une patrimoniale avec l’École de Marcinelle (style de dessins caricaturaux, des gros nuez, des bulles arrondies, NdlR), une autre consacrée aux expositions temporaires et la dernière faisant la part belle à la création contemporaine et indépendante".

Un réaménagement du PBA sera nécessaire, un chantier qui sera attribué fin 2024. Le début des activités est d’ores et déjà programmé pour le premier semestre 2026. Le dossier du futur Musée de la Bande dessinée est suivi par le muséographe de Charleroi, le bureau d’études, les services Culture, des Bâtiments, le bouwmeester, le PBA et des "experts extérieurs" issus du monde de la BD. Il sera financé par la Wallonie (via la Politique intégrée de la Ville) et la Ville de Charleroi. Un partenariat public-privé est aussi prévu pour le fonctionnement au quotidien, en plus des budgets de fonctionnement du PBA, sans précisions supplémentaires à ce stade.