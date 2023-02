Charleroi: Marcinelle-en-Montagne, un site encombrant pour les finances de la Ville

La Première échevine est formelle: la capacité du site lui permet de rencontrer 100% des besoins de la ville pour l’accueil des enfants. Une moins bonne nouvelle, c’est que l’amélioration de l’isolation des chalets et la mise en conformité des installations de chauffage nécessite des investissements dans les années à venir. À défaut de trouver un nouveau concessionnaire privé, Charleroi va devoir réfléchir à l’opportunité et à sa capacité d’y faire face. Si le site est bien entretenu, son patrimoine immobilier n’a plus bénéficié de modernisation depuis 2015. À combien se chiffre l’ardoise ? Au budget initial 2023, elle s’élève à 860 000 euros, en complément de l’intervention des parents. S’y ajoutent des frais de gestion payés à la RCA, le coût de taxes foncières, d’assurances, etc. Chaque année, ce sont en moyenne quelque 1250 enfants qui profitent des joies de la montagne. Ils sont issus non seulement de l’enseignement communal (toutes les classes de sixième primaire y vont) mais aussi d’écoles d’autres réseaux.