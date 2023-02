Charleroi: 1700 fuites d'eau par an dans les bâtiments communaux!

Si la demande d’intervention pour des fuites d’eau a considérablement augmenté, c’est pour une très bonne raison, indique Xavier Desgain: en effet, elle est la conséquence logique de l’utilisation de compteurs communicants qui permettent de détecter les consommations anormales, ces dernières étant le symptôme de déperditions d’eau.

Prises en charge plus rapidement, ces fuites causent moins de gaspillage. On se souvient de l’exemple du stade du Mambour en 2019, où une fuite en sous-sol, invisible à l’œil nu, générait une perte estimée à plus de 17 000 m3 d’eau par an, représentant une dépense de plus de 80 000 €. Le placement d’un compteur intelligent a permis de mettre un terme à cette situation. Dès qu’une anomalie est signalée, le service plomberie de la Ville, avec l’aide du service d’économies d’énergie, effectue des recherches sur place et peut même intervenir au niveau des installations enterrées. Les résultats sont au rendez-vous.

C’est aussi un outil d’aide à la décision: à partir de l’analyse comparative des courbes de consommation, il devient possible de planifier les travaux par ordre d’urgence. À Charleroi, le budget annuel d’eau s’élève à près de 2 millions d’euros. Pour accroître les économies, la ville entend poursuivre cette année le déploiement de son réseau de compteurs.