Charleroi : toutes prêtes à lutter le 8 mars

"La thématique cette année sera le corps comme objet politique, explique Pauline Legros, de Vie féminine. Les corps des femmes sont scrutés, hypersexualisés… jusqu’à ce qu’elles en soient dépossédées, en fait, soumis aux injonctions de la société. Chez une femme, c’est le corps qui est visible, ou au contraire invisible pour les femmes porteuses d’un handicap, racisées ou en surpoids. C’est le corps qui est soumis aux violences. Qui est soumis aux diktats : poils, tatouages, comment s’habiller ou ne pas s’habiller. Mais c’est aussi une question de tabous, de menstruation, de ménopause, d’accès à l’avortement. Le corps des femmes est définitivement politique."

Depuis des mois, le groupe citoyen de la plateforme Femmes de Mars prépare l’événement. "On est un groupe de femmes de tous profils, âges, origines, orientations. Et notre corps, il y a un regard qui est constamment posé dessus. Quand on est ménopausée, on n’existe plus. Quand on a une taille de poitrine trop petite, on le vit mal. Quand on est SDF, on est exposée au viol permanent. Quand on travaille dans les titres services ou comme infirmière, notre corps est mis à mal, etc." ajoute Laurence Blesin, militante.

Des ateliers "slogan" seront accessibles durant la journée du 8 mars, avant la manif.

Droits des femmes: 38 actions sur un mois

Le QG des Femmes de Mars pour le mois de mars 2023 et les actions féministes à Charleroi, dans le Passage de la Bourse.

De la soirée de lancement le 2 mars à Charleroi Danse (18 h) aux festivités de clôture à l’Éden le 31 (20 h), en passant par la manifestation dans les rues de la métropole le 8 (17 h 30), le mois de mars sera résolument féministe à Charleroi.

38 actions sont prévues, étalées sur l’ensemble du mois. Et il y en aura pour tous les goûts (sauf les mascus, terfs – féministes radicales excluant les transgenres – et machos): théâtre, ateliers, conférences, expositions, cinéma, marché, concerts, rencontres, etc. Du gratuit, du payant, de quoi s’amuser, réfléchir, lutter, rencontrer, s’informer ou se divertir. Le tout en faisant progresser la cause des droits des femmes.

"Le QG des Femmes de Mars sera ouvert jusqu’au 8 mars pour préparer les activités", explique la plateforme carolo. Depuis le Passage de la Bourse, entre Livre ou Verre et Rive Gauche, un local est réservé aux militantes et militants. La thématique transversale est, pour 2023, "le corps est politique".

Le Passage de la Touffe, marché d’artisanat féministe

Le Passage de la Touffe, un marché d’artisanat féministe, aura lieu le 4 mars, de 10 à 18 h, à côté de Rive Gauche, au passage de la Bourse. Une vingtaine de stands tenus par des artisanes carolos (surtout) ou wallonnes, avec de la broderie, de la couture, des pins et des slogans, etc. "Il y aura de tout, promet l’organisatrice. L’idée, c’est de mettre en avant ces femmes qui font vivre l’économie du pays, et revendiquer notre lutte féministe."

Monik Tenday sera sur place à 14 h, pour une conférence sur la place des femmes dans les pays en guerre, puis en concert à 18h pour la clôture.

Programme complet et détaillé sur https ://femmesdemars.be/agenda/