Charleroi Entreprendre, l’accélérateur de projets entrepreneuriaux

Un chantier qui est allé de pair avec le rafraîchissement des locaux de la caserne Tresignies. "Nous accompagnons aussi bien des commerçants et des artisans que des étudiants et des chefs d’entreprise, qu’il s’agisse d’un démarrage ou d’une reprise d’activité, d’une diversification ou d’une expansion."

8% d’emplois en plus l’an dernier

En 2022, la structure qui a accueilli l’équipe du hub créatif établie jusque-là au Quai 10 a accompagné plus de 400 porteurs de projets pour un total de 180 emplois créés, ce qui a marqué une nouvelle progression par rapport à l’année précédente: +15% de projets et +8% d’emplois. On était déjà par rapport à 2020 sur une augmentation de 40%.

Charleroi Entreprendre se définit comme un accélérateur de projets entrepreneuriaux. "Nous offrons un suivi sur mesure, des outils, des services et une expertise reconnue pour aider nos bénéficiaires à renforcer leur autonomie, faciliter leurs prises de décisions, élargir leurs connaissances et déployer leur réseau, gagner enfin en confiance et en performance", poursuit-il. C’est ainsi que le métier s’articule autour de quatre axes: la création d’activités, le développement d’entreprises, l’accompagnement d’étudiants dans leurs projets économiques et enfin la mise à disposition d’espaces et d’équipements partagés.

De l’idée jusqu’à sa concrétisation

Chacun de ces volets est représenté par une couleur dans la nouvelle charte graphique du website entièrement reconfiuguré: vert, orange, jaune et bleu. Un clic permet d’en savoir plus sur les services proposés. Charleroi Entreprendre (CE) intervient à différents niveaux de maturation de projets: depuis l’idée émergente jusqu’à sa concrétisation en passant par la mise en relation de partenaires, la recherche de financements, le test de produits, l’étude de marché, l’identification de lieux adaptés, les aides à l’innovation… "Nous avons pour cela une équipe d’une vingtaine de conseillers experts, chacun dans ses compétences. C’est un écosystème qui en est quelque sorte mobilisé pour booster l’économie de proximité", résume Denis Lesoil.

Sur le portail internet de CE, l’illustration de ce travail se fait au travers de portraits de porteurs de projets, repris en texte et en images, mais aussi en petits clips vidéos.

Des dizaines de success stories

"N’imaginez surtout pas que notre structure n’est au service que d’entreprises à la pointe de l’innovation. Nous sommes les partenaires du développement économique de Charleroi Métropole en général, assure le directeur de Charleroi Entreprendre. Concrètement, nous accompagnons des projets dans tous les secteurs d’activité, depuis le commerce jusqu’à l’industrie en passant par l’horeca, la logistique, la santé, le digital…"

Quentin Delefortrie, Nicolas Tricot et Henry Paridaens sont les trois fondateurs de Science Scope qui a élaboré une solution complète d’adapteur universel greffé à une application de partage de photos, vidéos et de livestream. Ils ont fait appel à Charleroi Entreprendre au tout début de leur projet afin d’être challengés sur la structuration de la future activité et de rencontrer des partenaires pertinents pour le développement de l’entreprise. Dans ce cadre, Science Scope a obtenu un prêt subordonné de 25 000 € de l’accélérateur de startups Digital Attraxion.

Autre exemple: lors d’un stage de fin d’études dans le secteur de l’immobilier, Maëlle Coenen et Margaux Brancart avaient établi le constat suivant: les acheteurs rencontrent des difficultés à se projeter dans leur futur bien, à imaginer à quoi pourrait ressembler leur nouvelle acquisition, après des travaux. C’est ainsi qu’est née l’idée de développer un service de Home Staging virtuel, visant à valoriser les biens dans des images de synthèse. D’activité complémentaire, BCM2 est devenue pour ses deux cofondatrices une PME qui les occupe à temps plein. Elles se sont installées à Charleroi.

Tout comme Larissa Di Pietrantonio, une créatrice florale dont le concept For me était né à Bruxelles. Vu qu’une large patrie de sa clientèle était carolo, elle a ouvert une boutique dans le centre-ville avec l’appui de Charleroi Entreprendre. La structure l’a aidée à formaliser et à piloter son projet.

Un indice de satisfaction de 86%

Transformer une idée en projet, rencontrer des partenaires qui vont en booster le développement, se challenger et tester son produit auprès d’un panel de premiers clients, trouver du financement avec peu de moyens, optimiser la gestion de son entreprise, se diversifier ou grandir, innover ou s’adapter à un marché changeant, s’implanter à Charleroi Métropole: ce sont quelques-uns des services que propose Charleroi Entreprendre. Parmi ses récentes fiertés: l’accompagnement de la startup CBX medical, qui a mis au point et commercialise une gamme de produits extraits du cannabis pour les professionnels de la santé. "Nous suivons ses cofondateurs depuis les balbutiements de l’activité. Ils ont levé pas moins d’un million € de capital pour poursuivre leur croissance", se félicite Denis Lesoil.

Gratuit jusqu’au démarrage de l’activité

La structure met ses espaces et équipements à la disposition des porteurs de projets: salles de réunion, coworking, lieux de formation, espace lounge équipé, avec wifi à haut débit et imprimante professionnelle. Coordinateur du coworking, Frédéric Wins aime à le souligner : bien plus qu’une installation et un lieu de travail, l’espace ouvre l’accès à une communauté qui travaille dans un esprit de partage et de collaboration. L’accompagnement des projets est gratuit jusqu’au démarrage de l’activité.

Pour prendre un premier rendez-vous, rien de plus simple: il suffit d’envoyer un courriel au secrétariat de l’équipe à partir du portail internet de Charleroi Entreprendre. "Si nous avons suivi près de 400 projets l’an dernier, nous avons traité bien plus de demandes et apporté de services. Ce qui nous a valu une note de satisfaction moyenne de 4,3 sur 5 par nos usagers."