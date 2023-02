Charleroi: agression devant le snack Robert la Frite

Pour le parquet, Vincent a été victime d’une violence inouïe quand Entonie et Johnny l’ont agressé gratuitement. Selon un témoin, les deux hommes ont foncé vers leur victime, sans que cette dernière ne leur porte le moindre coup. "Le duo lui a asséné des coups de pied et de poing. La victime a chuté au sol et sa tête a touché la bordure. La police est finalement intervenue à temps pour interpeller les deux comparses", lance le substitut Vervaeren.

Un comportement insistant

Ce mercredi, seul Entonie est venu s’expliquer sur les faits. Johnny, lui, est jugé par défaut et risque une peine ferme de 18 mois de prison. Selon Entonie, la scène a débuté quand la victime a "commencé à parler agressivement à son ami."

"Des souvenirs que j’ai, puisque j’avais bu, mon ami a parlé avec des filles. Puis la victime est arrivée entre eux et il a agressivement parlé à mon ami. D’un coup, il y a eu un début de rixe entre eux et je lui ai porté des coups", affirme Entonie. Même si ce dernier regrette sa violente réaction, ses propos trahissent une certaine forme de banalisation. "Ça peut arriver à tout le monde, nous sommes tous des êtres humains."

Le substitut Vervaeren a également tenu à rétablir la vérité sur le déroulement des faits. Ce n’est pas la victime qui a agressé Johnny. "En fait, les deux prévenus semblent avoir interpellé deux jeunes filles. Et ces dernières se sont plaintes du comportement des prévenus. La victime est donc intervenue pour demander qu’on laisse les deux femmes. Et les deux prévenus ont haussé le ton et roué de coups la victime", détaille le substitut Vervaeren, sur base de la déclaration d’un témoin.

Les deux prévenus, qui n’ont aucun casier judiciaire, écoperont probablement d’une peine de prison le 22 mars prochain.

Dix-huit mois sont requis contre Entonie et Johnny. Un sursis peut être octroyé pour le premier cité, présent à l’audience. Pas pour Johnny, vu son absence.