Charleroi: un grand webinaire pour les enseignants et les formateurs, autour des dérives de Chat GPT

De fait: il faut en effet se préparer à devoir faire face à des usages indus, tels que des étudiants qui s’en saisissent pour traiter un sujet d’examen ou de mémoire, comme c’est déjà arrivé, par exemple. Voire des créatifs qui en détournent l’usage pour trouver des sujets d’inspiration.

Confronté à ces inquiétudes de la part des milieux pédagogiques, l’EduLAB de TechnofuturTIC a pris l’initiative de planifier un webinaire: améliorer sa compréhension de ce type d’Intelligence artificielle, faire le point sur les avancées de cette technologie, définir des limites et un cadre à l’utilisation, autant de questions qui seront abordées dans le cadre d’une rencontre-échange en ligne, le jeudi 16 mars, en soirée, à 20 heures. Ce sera également l’occasion d’un focus sur les impacts que peuvent avoir les différentes ressources intégrant l’IA au niveau des apprentissages des élèves (remédiation, coaching, créativité, évaluation…) et de la posture des enseignants.

L’expérience, les espoirs et les craintes des acteurs de terrain sont essentiels au succès de ce webinaire. Il sera animé par le techno-pédagogue Pascal Vangrunderbeeck, qui coordonne la cellule numérique au sein du Louvain Learning Lab depuis 2016. Adepte de la pédagogie de l’apprentissage actif, cet expert accompagne les pratiques numériques dans une combinaison de modalités d’enseignement: en ligne, hybride ou comodale. Objectif: contribuer à la réussite scolaire. Dans ce cadre, il accompagne les enseignants à tous les niveaux.

Espace de formation et d’expérimentation sur les technologies de l’information et de la communication, l’EduLAB organise toute l’année des activités présentielles et à distance. Elle est ouverte aux enseignants, directeurs, chercheurs, pouvoirs organisateurs et associations éducatives. Infos au 071/25 49 60 ou à l’adresse de courriel enseignement@technofuturtic.be.