Charleroi: soirée-débat féministe avec Sarah Schlitz

En prélude à l’édition 2023 du festival "Femmes de mars" qui commence le lendemain pour un mois d’activités, le groupe femmes Écolo de Charleroi organise le mercredi premier mars une rencontre-débat avec la secrétaire d’État fédérale en charge de l’Égalité des genres: de 18 à 20 heures, Sarah Schlitz sera face à des militantes et actrices de terrain, Fatima Ben Moulay de Vie Féminine Charleroi Thuin, et Sarah de Baeds et Sarah Cravotta de Soralia (ex-Femmes Prévoyantes Socialistes).