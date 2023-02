Charleroi: la prochaine pièce des Molières et Mocassins sera tendre et touchante

Création pour la Belgique, cette pièce sera sur les planches dès le 17 mars pour dix représentations, jusqu’au dimanche 2 avril. Elle met en scène une femme et deux hommes: Alexandra Delmotte sera aux côtés d’Alain Boivin et de Salvatore Vullo. Le pitch ? Pierre dirige un restaurant en bord de mer. Sa vie se résume à un travail et à un seul et unique but: rendre heureux sa femme, Alice, et ses deux enfants. Max, son père, éternel jeune homme pour qui la vie semble légère, vit sa retraite entre ses copains et l’établissement de son fils. Tandis que l’un s’échine à porter ses caisses, l’autre n’aspire qu’à tournoyer sur les parquets des salles de bal sur un air de tango. Les saisons se sont enchaînées, le temps a filé et Pierre, au tournant de sa vie, réalise que tout est sur le point de changer…

Une comédie sur l’amour, l’amour d’un père pour son fils, l’amour d’un homme pour sa femme et ses enfants, cet amour fragile, toujours sur le fil du rasoir, celui qui nous agite, nous porte, nous fait vibrer. Celui qui peut faire autant de mal que de bien mais qui est indispensable à notre épanouissement, notre équilibre et notre bonheur. Dix représentations sont à l’affiche: les vendredis et samedis à 20 h, les dimanches à 16h avec une séance supplémentaire le jeudi 30 mars à 20 h. Rendez-vous au petit théâtre, rue des Platicheux (près de la place Edmond Gilles) à Lodelinsart. Réservations indispensables au 0474/38 80 32.