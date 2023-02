Charleroi: jusqu'à 40 appels par jour à son ex-compagne

La principale victime du comportement violent de Frederic fut son ex-compagne, quand cette dernière a mis fin à la relation. Et c’est là que les ennuis ont débuté pour elle. "Ma cliente a reçu jusqu’à 40 appels par jour, sans oublier que le prévenu venait sonner à sa porte. En 2020, elle a vécu des semaines d’angoisse, nuit et jour", insiste Me Frédéric Ureel, partie civile.

En état de récidive

Quand Frederic laisse son ex-compagne un peu tranquille, il commet des vols. Un fait a été commis au Brico Plan-It (750 € d’outils et de sanitaires) et un autre vol a eu lieu au sein d’une habitation. "Il s’agit d’une tentative de vol d’une VW Polo et du vol simple des clés de la voiture au sein de l’habitation. C’est quand le prévenu était occupé à chipoter à la voiture à l’extérieur que le compagnon est intervenu pour l’attraper", relate le substitut Vervaeren. Comme d’autres avant lui, Frederic a tenté la carte de la chance pour expliquer son vol. "Il fait partie des gens plutôt chanceux et qui trouvent de tout en rue. Ici, il prétend avoir trouvé les clés en rue."

Une autre fois, dans un même mode opératoire, Frederic s’est retrouvé nez à nez avec sa victime alors qu’il essayait de fracturer le portail d’entrée. "La victime a demandé des explications au prévenu, qui a tenu des propos incohérents. Elle a alors eu le bon réflexe en faisant appel à la police. Le prévenu a fui et a porté un coup à sa victime, qui est tombée au sol", précise le parquet. Compte tenu de la gravité des faits, du nombre et de l’état de récidive de Frederic (déjà condamné pour vols et rébellion), une peine de 5 ans de prison est requise.

Jugement le mercredi 5 avril.