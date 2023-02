Carnaval de Charleroi: un rondeau matinal toujours marquant

Il est à peine dix heures du matin lorsque les tambours, les fifres, les grelots et les apertintailles se mettent à résonner. Toutes les sociétés de gilles ont convergé, grand chantier "Charleroi DC" oblige, vers le centre culturel L’Eden, cette année, plutôt que d’entamer la journée de mardi gras au sein de l’Hôtel de Ville. L’une l’après l’autre, chaque société a frappé, du sabot de ses membres, le pavé de la petite esplanade qui se trouve là, au coin du boulevard Jacques Bertrand, du boulevard de l’Yser et de l’avenue des Alliés. C’est le rondeau matinal, un premier moment toujours marquant et qui rappelle que si le nouveau folklore carolo a ravivé l’intérêt pour l’événement, le Carnaval de Charleroi peut se targuer de traditions largement centenaires.