Le centre fermé de Jumet reste dans les cartons fédéraux

Nicole De Moor a indiqué se montrer attentive et persévérante. Trois centres fermés doivent en effet voir le jour sur le sol belge. "Le premier à Steenokkerzeel sera achevé en 2026. Les deux autres, à Jumet et Jabbeke, doivent être livrés et mis en service en 2028 et 2029. Je mène un travail prioritaire sur ce dossier" a-t-elle ajouté, en faisant référence au contexte budgétaire difficile du pays.

Dans ce dossier, la position du PS a connu un revirement: lors de la présentation du projet au printemps 2017, les socialistes avaient d’abord par la voix de l’ex échevine déléguée à la fonction de bourgmestre Françoise Daspremont "salué l’extension du nombre de places d’accueil pour exécuter les ordres de quitter le territoire." Depuis, le PS a changé radicalement de position. Sur la même longueur d’ondes qu’Écolo et le cdH, il s’est exprimé contre l’enfermement des personnes en situation illégale à deux exceptions restrictives: en cas d’arrestation pour traite des êtres humains ou en cas de trafic de drogue.