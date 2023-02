Charleroi: une offre de formation suffisante, mais un taux d'emploi à la traine

À Charleroi, le taux d’emploi est à la traîne. Selon une étude de l’institut du développement durable qui a comparé les situations des quatre grandes villes belges, il s’élève à 53,1% et se place derrière ceux de Liège (53,8%), Anvers (66,6%) et Gand (72,5%). Cela signifie qu’à Charleroi, 46,9% des personnes de 20 à 64 ans ne travaillent pas. Au dernier conseil communal, le conseiller indépendant Nicolas Kramvoussanos a avancé le chiffre de 54 646 inactifs. Il a interrogé le collège sur l’offre de formation. La première échevine Julie Patte lui a apporté une réponse détaillée sur base du dernier baromètre et du rapport 2023 de l’instance de bassin Enseignement-Formation-Emploi. "L’échelle la plus pertinente au niveau de la formation à l’emploi est en effet celle-là". Sur le territoire du Bassin Hainaut Sud (qui reprend 27 des 30 communes de Charleroi Métropole), l’enseignement qualifiant et la formation sont ainsi proposés dans 25 centres d’insertion socio-professionnelle (CISP) occupant 2547 stagiaires. La zone compte deux centres de technologies avancées qui ont dispensé plus de 12.000 heures de formation, un centre du Forem qui totalise 919 apprenants, 43 écoles secondaires qualifiantes avec une population de 12 872 élèves, un centre de l’Ifapme et ses 3 148 inscrits. Sur les 27 établissements de promotion sociale, 15 ont leur siège sur le territoire communal. Si l’on ajoute leur fréquentation à celles des 7 centres de compétences du Forem, ce sont encore 18 669 autres demandeurs d’emploi qui sont en formation. Avec les 1 378 apprenants des cinq CEFA et les 138 apprentis du centre de formation et d’insertion socioprofessionnelle adapté, on en arrive à un total de 39 647 personnes engagées dans les filières, sur une population active de 221 441 habitants et inactive de 115 095 habitants. Le baromètre indique que le bassin compte 20 250 bénéficiaires du revenu d’intégration ou d’allocation sociale équivalente. L’analyse met également en exergue le top des opportunités d’emplois par secteur: la mécanique, l’électronique et l’électricité devancent ainsi le transport et la logistique, mais aussi la construction et les travaux publics.