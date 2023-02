Charleroi: le BPS22 expose ses acquisitions récentes pour sortir de son chantier

Jacques Charlier, Eric Duyckaerts, Barbara Salomé Felgenhauer, Mounir Fatmi ou Johan Muyle, pour ne citer que ceux-là, sont au rendez-vous, avec des toiles, des dessins, des installations, des interventions plastiques, du contenu vidéo.

L’autre partie du BPS22, dans la salle Pierre Dupont, abrite deux expos monographiques. La première, au rez-de-chaussée, est consacrée au travail photographique de Jean-Pierre Ransonnet, qui était revenu, de 1972 à 1980, photographier son village natal de Lierneux. L’expo s’intitule l’ lieux et liens (1972-1980) car un L apostrophe apparaît sur plusieurs de ces photos détournées. "Il y a toujours ce fameux L apostrophe qui revient, souligne l’artiste, un rien facétieux. C’est un symbole. C’est le L de Lierneux, de la rivière la Lienne, maus aussi des liens, de l’amitié, de l’intimité, aussi".

Sur les deux paliers et le long de la coursive, à l’étage, c’est le travail graphique de Jean-Pierre Point qui se redécouvre. "Deux Jean-Pierre, constate Pierre-Olivier Rollin. L’un, Ransonnet, poétique et émotif, l’autre, Point, rationnel, dans la construction constante de son discours. Mais tous deux se retrouvent dans la vibration des couleurs, le recours à la quadrichromie et la volonté que la photo soit un moyen et pas une fin en soi". D’abord reconnu comme sculpteur, JP.P arrive, fin des années 1960, à la sérigraphie et à l’affiche. Son travail continue à fasciner aujourd’hui par sa radicalité assumée. L’artiste est malheureusement décédé en janvier de cette année, lors de la préparation de cette exposition intitulée Il y a quelque chose de beau dans les objets qui nous entourent.