Charleroi: des rapports d'incendie défavorables pour 9 écoles

Réponse: les rapports répondent à des exigences de sécurité qui évoluent dans le temps. Et les pompiers distinguent plusieurs gradations de risques. Si ces risques devaient mettre les élèves en danger, des arrêtés de fermeture des lieux seraient pris, a rétorqué en substance l’échevin Xavier Desgain en charge des Bâtiments.

Le chef de groupe MR s’est dit "halluciné" par ce propos, en rappelant au-delà de la responsabilité politique, la responsabilité morale et pénale de la ville. Charleroi gère un parc immobilier d’un peu plus de 500 bâtiments. Certains sont ouverts au public comme les maisons citoyennes, les infrastructures sportives, les bibliothèques, les écoles et les salles de spectacle. D’autres sont à usage administratif, tel le centre Defi (Finances et informatique) à Jumet. Des inspections de prévention y sont effectuées à intervalles réguliers.

En 2022, sur 47 bâtiments visités, 12 rapports défavorables avaient été émis, dont six pour des écoles. D’autres sont venus alourdir ce bilan, si bien que neuf sont désormais frappées d’une interdiction de location. Parmi elles, six doivent bénéficier d’une remise en conformité dans le cadre du programme de rénovation énergétique Renowatt. Celles de Bosquetville, de l’Alouette et du Nord à Charleroi, les écoles de la rue Dewiest à Jumet et Jules Destrée à Gilly et celle de la Duchère à Montignies-sur-Sambre.

L’échevin a indiqué que les travaux s’étaleraient sur une durée d’une mandature au moins, peut-être même une et demi. Que la facture s’élèverait à plusieurs millions €. "À titre indicatif, les remises en conformité intégrées dans les programmes Renowatt représentent de 10 à 15% des coûts budgétés" a-t-il observé. Pour renforcer la proactivité, la direction générale de la ville a renforcé les équipes. Une task force a été mise en place pour analyser les besoins, valider les interventions programmées et accélérer la mise en œuvre des travaux.