Charleroi: au BPS22, "on a dit, ça y est, on reprend"

Le directeur du musée d’art de la Province de Hainaut, Pierre-Olivier Rollin, résume: "À un moment, il a fallu dire stop, on reprend, ça y est. Car s’il avait fallu attendre la pose du dernier pavé sur le futur campus, la plantation de la dernière fleur dans les nouveaux bacs, qui sait quand nous aurions réellement rouvert ?".

Pour autant, tout comme ça continue à turbiner sec dans les bâtiments avoisinants et sur les allées du site de l’UT, tout n’est pas totalement terminé au sein du musée: à travers les vitres opacifiées, on devine les ombres des travailleurs toujours à la tâche: "La chorégraphie est toujours en cours sur notre toit, s’amuse le directeur du BPS22. C’est en fait symptomatique de la situation vécue dans toute la Ville-Haute".

Avec un rien d’imagination, les visiteurs du musée verront là une installation et performance artistique de plus. Les nouvelles expositions en cours, elles, sont visibles dès ce samedi 18 février, jusqu’au 23 avril, du mardi au dimanche, de 10 heures à 18 heures. Tarifs et réservations via le site www.bps22.be.