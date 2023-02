Charleroi: 50 000 visiteurs au Bois du Cazier en 2022

Au niveau des provenances des visiteurs, la fin des restrictions sanitaires a ramené les touristes italiens sur le carreau de l’ancien charbonnage, évidemment marqué par la catastrophe du 8 août 1956: comptant pour 10% des visiteurs de 2022, ils sont de nouveau troisièmes, derrière les Belges francophones (65%) et les Belges néerlandophones (15%). En ce qui concerne les moments plus événementiels, les pôles d’attraction restent assez évidents: en plus des cérémonies du 8 août, le Bois du Cazier a vu la foule se masser lors du marché de Noël (5000 visiteurs), pour le week-end "culture et jardin" en juin (1900 participants) et dans le contexte du festival de chant choral (plus de 950 amateurs).

Au-delà, l’équipe du Cazier épingle la bonne santé financière de l’institution: 12% de recettes en plus pour la billetterie, 24% pour la cafétéria et 75% de hausse pour les visites guidées. "Au total, c’est une augmentation de plus d’un quart de notre chiffre d’affaires par rapport à 2021. Nous égalons presque le record de 2019. Et c’est cette augmentation qui nous a permis de mieux résister au contexte difficile, avec l’inflation des prix de l’énergie et la stagnation des subventions publiques".