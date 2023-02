Charleroi: 5 scènes de violence conjugale

Les mois qui ont suivi ont été un calvaire pour l’ex-compagne, marqués par des scènes de coups et blessures, de menaces et de harcèlement. Cocaïnomane, Jonathan s’est emporté quand il n’est pas parvenu à mettre la main sur le GSM de son ex et sur de l’argent pour lui s’acheter de la cocaïne. "Il a craché au visage de ma cliente, lui a asséné une gifle avant de la saisir à la gorge", commente Me Lucie Vanardois, partie civile.

Le 9 janvier 2022, Jonathan s’est permis de détruire l’une des portes arrière de l’habitation de son ex-compagne. Alors que celle-ci avait passé sa journée à l’encourager dans ses multiples démarches administratives… Dix-huit mois de prison ont été requis par défaut contre le prévenu.

Jugement le 23 mars.