Les vrais chiffres du Hainaut

Démographie

Au premier janvier de l’année dernière, le Hainaut comptait 1 351 127 habitants dont 15% pour la seule ville de Charleroi. Si la population a toujours connu une évolution positive depuis 20 ans, la hausse a été de moindre ampleur que dans les autres régions: elle s’est en effet réduite à 0,4% entre 2021 et 2022. Selon le bureau fédéral du plan, la même tendance va se poursuivre: c’est ainsi que la population n’augmentera que de +3,3% à l’horizon 2042, et de +4% en 2062. Ce sont les migrations qui évitent à la province de perdre des habitants, le nombre de décès restant plus élevé que celui des naissances. Phénomène que la disparition de la génération des baby-boomers devrait accentuer dans les prochaines années. L’indice de vieillissement constitue un autre indicateur. Au premier janvier 2022, le Hainaut comptait 84 personnes âgées de plus de 65 ans pour 100 jeunes de moins de 20 ans. On assistera à une inversion à partir de 2030.

Santé

L’espérance de vie en Hainaut reste en dessous des moyennes: elle s’établit à 75,9 ans pour les hommes contre 77,1 en Wallonie et contre 79,2 en Belgique, elle est de 81,7 ans pour les femmes contre respectivement 82,3 et 83,8. Les trois principales causes de décès sont les tumeurs malignes, qui devancent en Belgique les maladies de l’appareil circulatoire et celles de l’appareil respiratoire. En Hainaut, les femmes sont davantage victimes de maladies respiratoires, ce que l’observatoire de la Santé impute au tabagisme. La proportion de personnes traitées pour des diabètes augmente de manière continue, comme en Wallonie et en Belgique. Le taux de cancer est légèrement supérieur à celui du sud du pays, lui-même inférieur à celui de la Belgique mais l’incidence sur la mortalité diminue. La prévention constitue donc logiquement une priorité politique.

Revenus

Une mauvaise nouvelle peut en cacher une bonne. Si la province reste à la traîne en matière de revenus par habitant, l’écart se réduit progressivement. C’est sur l’ancien sillon industriel que la pauvreté se concentre, la situation de Charleroi l’illustre lors de chaque vote du budget communal. Le pourcentage de revenus d’intégration dans la population active reste plus important en Hainaut, mais il est en baisse depuis 2019 quand il augmente partout ailleurs en moyenne.

Immobilier

Entre 2002 et 2022, le parc immobilier résidentiel a augmenté plus vite que le nombre de bâtiments, la hausse a été de 17,3% (contre 9,7%) avec une poussée du nombre d’appartements. Le Hainaut n’en conserve pas moins la palme pour la vétusté de ses biens: 55,5% d’entre eux datent d’avant 1946, contre 48% en Wallonie et seulement 26,5% en Flandre. Leur niveau de confort est de ce fait globalement inférieur, avec des impératifs de rénovation énergétique qui dépassent ceux des autres régions. Du positif pour les acquéreurs, le prix du marché reste derrière celui de la Wallonie et de la Belgique: 143 000 euros en moyenne pour une maison 2 ou 3 façades, 140 000 pour un appartement et 250 000 pour une villa.

Emploi

Le taux d’emploi marque le nombre d’actifs par rapport à la population en âge de travailler: sans surprise, le Hainaut est en dessous des moyennes régionale et fédérale. Son taux de 57,1% en 2019 le place plus de deux points derrière la Wallonie (59,9%), de huit points derrière la Belgique (65%) et de plus de douze points par rapport à la Flandre (69,8%). C’est pire à Charleroi où il n’est que de 53,1% ! Il y a des motifs de satisfaction: la décrue du chômage entre 2012 et 2022, plus rapide qu’ailleurs (recul de 7,9% contre 6,3 en Wallonie et 3,9% en Belgique), même si les activités à temps partiel ont évolué davantage que les contrats temps plein. Autre indicateur significatif: un travailleur sur trois est occupé dans le non marchand.

Entreprises

Fin 2021, le Hainaut totalisait 84 762 entreprises assujetties à la TVA, soit une hausse de 7,3% comparable à celle de la Wallonie par rapport à 2019, mais plus lente qu’en Flandre (9,9%). L’analyse de l’évolution du nombre de faillites fait apparaître que ce sont les très petites et petites entreprises qui ont payé le plus lourd tribut: en 2022, 90% des 714 qui ont déposé le bilan comptaient moins de 5 travailleurs. Au troisième trimestre de l’an dernier, les chiffres d’affaires ont affiché une hausse de +24,4% en Hainaut, les exportations ont également mieux progressé qu’ailleurs. La province reste la première du pays en superficies agricoles utilisées, et la contribution de son industrie dépasse les valeurs médianes de Wallonie. Pour booster l’économie, il faut favoriser l’éclosion d’écosystèmes propices à l’innovation dans des filières d’avenir comme le digital, la chimie verte, les biotechs.