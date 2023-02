Collection de printemps du tourisme carolo

Autour du carnaval (et plus si affinités), le Quai 10 lance les réjouissances carnavalesques avec une soirée déguisée ce samedi 18 février. Intitulé: You can’t touch this. Plus qu’un programme, un concept ! Ne manquez pas non plus (bien sûr) le carnaval qui connaîtra son apothéose le mardi 21. Pour les enfants, la Ferme des Castors, à Aiseau-Presles, organise la boum du carnaval ce samedi, précédant le carnaval des cavaliers et cavalières le samedi 25 février suivant. Un incontournable à ne pas manquer le même jour: le célébrissime bal des Climbias à la Ruche Verrière à Lodelinsart. Il débute à 21h précédé par celui des enfants à 15 h. Dans un tout autre style, le Rockerill organise également la… "Baccalà party" (ça ne s’invente pas), une soirée soul-fun rock (le samedi 25 toujours), avant un Flashforward event le 3 mars…

Au niveau des expos et ateliers, les gros opérateurs touristiques et culturels que sont le Bois du Cazier, le musée de la Photo, le Quai 10, le BPS 22, le Vecteur et le Centre de Culture Scientifique de l’ULB proposent des activités à la carte. Et vous invitent à des expositions qui ouvrent leurs portes dès ce samedi 18 février. Pour sa réouverture, le BPS 22 en propose quatre, pas moins. Des univers très différents à découvrir. Invitez-vous au nouveau Musée des Beaux-Arts de Charleroi pour visiter sa "fabrique de héros", à l’expo "Mémoire d’acier" du Bois du Cazier. Profitez-en pour faire un crochet au musée du verre sur le même site, qui vous immergera dans le récit coloré de l’histoire du verre (jusqu’au 5 mars). Saviez-vous que le musée de la Photographie de Charleroi est le plus grand du genre en Europe ? Outre sa collection de 80 000 photographies dont plus de 800 en expo permanente, il fait en ce moment la part belle à cinq artistes: Stephan Gladieu avec l’expo "Corée du Nord", Brian McCarty pour "War toys", Vasco Ascolini avec "Ciseler l’ombre", Dimitri Michaux pour "Syllogamie" et Ewelina Rosinska dans "Earth in the Mouth".

En extérieur, la foire revient déjà ce vendredi 17 février: en prélude à son édition de Pâques, la belle et grande foire de Charleroi, celle du carnaval se réinvite sur la place Verte pour le bonheur des petits. L’événement avait connu une belle fréquentation en 2022, il est donc logiquement de retour pour animer le cœur du quartier. Vous aimez les balades en ville ou dans la nature ? Que vous soyez aventurier urbain ou plutôt tenté par les chemins de traverse, la Maison du Tourisme a une longue liste de suggestions pour vous, allez-y faire le plein de propositions inspirantes. Vous êtes fan de digital ? Testez les chasses au trésor Totemus qui vous emmènent à la découverte des curiosités de plusieurs communes de la région, depuis Charleroi jusqu’à Gerpinnes au sud en passant par Farciennes et Fleurus à l’est. Vous préférez être accompagné d’un guide ? Pas de souci: une balade pédestre commentée sur et autour du terril des Hiercheuses est programmée à Marcinelle le samedi 25 février à 13h30 avec, en apothéose, une vue panoramique imprenable sur la région. Variante pour une famille avec jeunes enfants: la balade contée "Les amis de Sylvestre le lutin", le 25 mars à partir de 11h (départ tous les quarts d’heure). Partez à la découverte des secrets du bois du Prince en compagnie d’un des hôtes de ces lieux…

En mode jeu et divertissement, les amateurs vont être servis. Vous êtes de tempérament joueur, vous aimez les défis et vous êtes peut-être même prêt à vous challenger dans des expériences décoiffantes ? Si vous ne craignez pas les sensations fortes, essayez-vous au vol en parachute dans le simulateur de l’airspace indoor skydiving, ou dans l’un des espaces de gaming de Charleroi: celui du Quai 10 est le plus connu, mais vous pouvez aussi tester le MI12 à l’entrée de Ville 2. Et pourquoi pas, dans un autre style, le pilotage au Green Power Kart de Jumet, le mur de bloc et l’escalade chez Maniak à Dampremy (à l’intérieur du Decathlon) ou encore le BMX, les rollers ou le skate board au West Station Skatepark de Couillet. Si vous aimez résoudre des énigmes alors ne manquez pas l’offre d’espace games et escape rooms de la région. De l’incontournable cabinet de Maître Hembise et de Kalikazan de CharleRooms en passant par escape Maniak qui nous emmène en haute montagne, Mission Wallace au Centre de Culture scientifique (pour rendre à ce scientifique ce que l’on lui fait injustice d’attribuer à d’autres), les escape games du Bois du Cazier, vous avez l’embarras du choix. Le tout à petit prix pour les familles.

Infos sur la page Facebook Visit Charleroi et sur la plateforme cm-tourisme.be.