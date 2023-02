Arrivée à bon port de l’Odyssée

Le député provincial en charge de l’Action sociale, Éric Massin, ne le cache pas: "Le premier bâtiment de l’Odyssée avait été construit il y a quasiment cent ans. Inutile de dire qu’il était devenu obsolète et entraînait souvent des situations compliquées, avec des normes qui avaient évolué et n’étaient plus rencontrées".

Au total, un peu plus de deux ans de travaux, malgré le contexte sanitaire, et un budget de 4 millions€, dont la moitié subsidiée en direct par l’AViQ, auront été nécessaires pour aboutir à ce que les élus ont visité, hier matin: un SRA entièrement neuf. En quatre unités de vie, réparties sur deux étages, les vingt résidents possèdent désormais tous leur espace personnel. Chaque couloir aboutit sur des espaces communs, avec le nécessaire pour faire un peu de cuisine et laver ses ustensiles. Des sanitaires adaptés, une salle de bains avec tout l’équipement nécessaire, un espace de détente, un local pour le sport, rien, ou presque, ne manque.

Les sociétés Wanty et Bemat ont procédé aux principales phases du chantier, dont le service provincial Hainaut Gestion du Patrimoine a été le maître d’ouvrage. Plus tard, l’ancien bâtiment, dont la façade donne sur la rue de la Paix, sera démoli. L’accès au nouveau SRA se fait depuis la rue Spinois, là où, dans les années 2000, les jardins de l’Odyssée accueillaient, une fois par an, la Nuit du Blues.