Charleroi: il retrouve son ex et lui donne des coups

"Pas le fruit du hasard"

Le jour des faits, Lionel a croisé son ex-compagne dans les rues de Charleroi avec son nouveau compagnon. Plus tard, vers 1h du matin, Lionel se serait laissé influencer par des personnes pour se rendre au domicile de la cousine de son ex-compagne, là où vit cette dernière. Sur place, la discussion voulue par Lionel avec le nouveau compagnon a dégénéré. "Le prévenu est entré dans l’habitation pour s’en prendre à elle, qui fut saisie par les poignets. Il a également donné des coups au visage et porté des coups de pied à la victime, au sol", relate la substitute Broucke. Lionel conteste avoir menacé son ex-compagne avec un couteau, mais admet avoir cassé un vase et le GSM de la victime.

Pour les coups et blessures, Lionel prétend qu’il ne s’agit pas de coups volontaires, mais bien de coups ayant été provoqués par "un cafouillage". Pour la violation de domicile, l’ex-compagne aurait bien ouvert la porte à Lionel.

Selon Me Denanyoh, une suspension simple du prononcé suffirait à sanctionner l’attitude de son client, même si le dossier ne permet pas de dissocier le vrai du faux. Le parquet, lui, requiert 15 mois de prison en étant convaincu que les traces de coups constatés par les policiers sur l’ex-compagne ne relèvent pas "du hasard".

Jugement fin mars.