Vols et rupture de confiance avec sa grand-mère de cœur: avec la cocaïne, la rechute fut terrible

Dramatique, c’est le mot qui résume parfaitement la situation personnelle et judiciaire de Gregory. À 41 ans, il comparaît une nouvelle fois devant un tribunal correctionnel pour quatre vols simples. De nouveau, puisqu’en 2019, la justice avait accordé une chance à Gregory via un sursis probatoire de 5 ans. Plus de trois ans plus tard, le constat est sans appel: le quadragénaire vient là de galvauder une chance qui ne se représentera peut-être plus.