Vers une motion citoyenne pour le droit des migrantes

Une réflexion vient de démarrer au sein du mouvement. "Nous voulons que cette réflexion soit d’abord citoyenne. C’est la raison pour laquelle des animatrices de VF ont proposé à des militantes de notre groupe de travail"Femmes et politiques"de plancher sur les grandes lignes d’un avant-projet de motion à soumettre aux élus locaux. La législation à revoir est de la compétence de l’État fédéral", rappelle la secrétaire régionale. "Un signal fort doit donc lui être envoyé. Nous estimons que Charleroi a cette capacité. Cela peut également amener une prise de conscience plus large", souligne-t-elle, avant d’ajouter: "Peu de gens sont en effet informés de cette lacune de notre droit. Mais nous, au quotidien, nous en mesurons les conséquences dramatiques socialement: des victimes de violences ou intimidations débarquent dans nos permanences. Nous n’avons aucune marge de manœuvre. Le droit a oublié ces femmes !" L’exemple de N, initiale anonyme pour protéger la personne, est édifiant: arrivée voici quatre ans du Maroc à l’initiative d’un homme qui voulait l’épouser, elle n’a jamais pu concrétiser son projet de mariage. Elle vit aux côtés de cet homme qui l’exploite tant et plus. Elle travaille pour lui, prépare ses repas, fait la lessive et le ménage, en plus d’un emploi à temps partiel au sein d’une entreprise de titre-service. Mais elle est prisonnière. Esclave presque de ce "compagnon" chez lequel elle est tenue de vivre encore un an, dans le cadre de la loi actuelle, et qui lui impose de partager son lit.

Fuir et chercher refuge ailleurs ? "Les opérateurs d’hébergement de femmes seules ou de familles monoparentales ne sont pas subsidiés pour l’accueil de migrantes sans papier. On est donc face à une impasse.", martèle Fatima Ben Moulay.