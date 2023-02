Charleroi: il lui fait payer sa virée du week-end

Face aux éléments du dossier (le constat policier, le témoignage d’une amie, etc.), la scène de violence est incontestable. Le prévenu, d’ailleurs, ne la conteste pas via son avocat Me Khoulalene. Pour juger Yassir, il faudra malheureusement faire sans ses explications. "Aujourd’hui, il est absent et il n’a jamais répondu aux convocations pour auditions. Donc on n’aura pas sa version des faits", déplore le parquet. Une peine de 10 mois de prison, avec un sursis probatoire, est requise. Une formation contre la violence conjugale est suggérée à juste titre par la substitute Garcez. Pour la défense, une peine de probation n’est pas "nécessaire". À la place, c’est une peine de travail qui est privilégiée. Jugement le 20 mars.