Charleroi: des retraits dans les comptes d'épargne des enfants

Pour assurer la pérennité financière de leurs deux enfants une fois la majorité atteinte, Yannick et son ex-épouse ont, comme beaucoup de parents avant eux, décidé d’ouvrir des comptes épargnes au nom des enfants afin d’y placer de l’argent dès que possible. Toutefois, à cause de ces comptes bancaires, Yannick est poursuivi pour la manipulation de données informatiques à son profit.